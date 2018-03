Keno lamenta erros de passe, mas festeja atuação decisiva no Palmeiras

Decisivo na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino neste sábado, em Novo Horizonte, por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, o atacante Keno não aprovou totalmente a sua atuação.

Mesmo depois de ter feito um gol e dado uma assistência após entrar no segundo tempo, Keno lamentou ter errado alguns passes seguidos. A frustração, inclusive, o teria feito não celebrar o terceiro gol.

“Eu errei três passes seguidos, fico chateado comigo mesmo, então não foi nada contra o Roger”, garantiu o atacante, ponderando que ficou contente pela atuação. “O Roger sabe do meu potencial para ajudar a equipe. Ele falou que entrei frio, mas a gente entra na correria, na vontade, na força. Fico feliz por ter feito o gol.”

Questionado se poderia ganhar mais espaço após o problema jurídico de Gustavo Scarpa, que foi obrigado a retornar ao Fluminense, Keno garantiu que a sua situação segue a mesma. “Venho trabalhando para buscar meu espaço. O que aconteceu com o Scarpa precisa deixar o Palmeiras e o Fluminense resolverem. Vou continuar trabalhando.”

Keno também falou sobre a vantagem do Palmeiras para o jogo da volta. E garantiu que o duelo ainda não está definido. “Sabemos do potencial do nosso time, fico feliz pela vantagem boa, por ter ajudado, mas a gente sabe que não tem nada ganho”, completou.