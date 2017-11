Keno culpa erros de passe por derrota do Palmeiras para o Avaí em Florianópolis

O atacante Keno, do Palmeiras, lamentou nesta segunda-feira o baixo aproveitamento de ataques no time na derrota por 2 a 1 para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista na saída do gramado, o jogador afirmou que faltou ao time ter mais calma para concluir os ataques e evitar a derrota em Florianópolis, resultado que manteve a equipe paulista na terceira posição.

“Pecamos no último passe. Temos que ter mais tranquilidade e mais atenção para não voltar a errar. No segundo tempo eles fizeram os dois gols, por falha do grupo”, disse o atacante, em entrevista ao canal SporTV. O Palmeiras saiu atrás com gols aos 12 e aos 16 minutos, com Marquinhos e Lourenço, para depois reagir com um gol do próprio Keno.

A derrota impediu o Palmeiras de passar o Grêmio e assumir a vice-liderança. O clube tem essa meta para conseguir receber uma premiação maior da CBF. A entidade vai dar R$ 11 milhões para quem ficar em segundo lugar e R$ 7 milhões para o terceiro lugar. Agora restam duas rodadas para tentar ultrapassar o adversário direto. Os jogos serão contra o Botafogo, em casa, e o Atlético Paranaense, fora.