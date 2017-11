Keno afirma que elenco do Palmeiras lamenta troca de treinador

O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol depois da derrota por 2 a 1 para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, e os jogadores estavam em clima de tristeza. O atacante Keno contou que o grupo foi surpreendido pela notícia de que o atual treinador, Alberto Valentim, não continuará no cargo no próximo ano, pois a diretoria promete ir atrás de outro técnico.

“Eu fiquei sabendo agora, quando cheguei ao clube. Eu estava conversando com os meninos na academia. A reação de um ou de outro é de ficar cabisbaixo, porque a gente gosta dele. Mas vida que segue. A diretoria que comanda e a gente não pode fazer nada”, afirmou Keno em entrevista coletiva. O atacante marcou o gol de honra da equipe na derrota da última segunda-feira, em Florianópolis.

Valentim recebeu na terça-feira o comunicado do diretor de futebol, Alexandre Mattos, de que não será mantido no cargo em 2018. O clube ofereceu ao atual treinador a proposta de voltar a ser auxiliar, cargo que ocupava até assumir interinamente o time após a saída de Cuca. Valentim só deve anunciar a decisão depois do fim do Campeonato Brasileiro. Os dois jogos finais do Palmeiras serão contra Botafogo e Atlético-PR.