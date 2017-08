Keno admite que estilo de jogo do Palmeiras pode estar ‘manjado’

O atacante Keno disse nesta quinta-feira que um dos possíveis motivos para a dificuldade do Palmeiras em estabelecer uma série de resultados positivos na temporada está no conhecimento dos adversários sobre o estilo de atuar do time. O jogador avaliou que o atual campeão brasileiro passou a ser estudado e neutralizado com mais facilidade do que no ano passado.

Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o atacante foi perguntado sobre o assunto e concordou que o estilo de jogo do time pode estar “manjado”. “Talvez. Os outros times já sabem como jogamos. Mas no clássico vai ser diferente e vamos tentar conquistar os três pontos em casa”, disse Keno. O Palmeiras não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro e no próximo domingo recebe o São Paulo, no Allianz Parque.

O encontro entre dois times em crise pode ser útil para o Palmeiras. Segundo Keno, uma vitória transformaria completamente a situação na temporada. “Pode ser um ponto de virada. A gente sabe que podemos dar a volta por cima. Sabemos que é um clássico muito importante na arena, nunca perdemos para o São Paulo aqui dentro. Vai ser um jogo muito competitivo. Sabemos que a situação que vivemos não é muito boa, mas clássico é decidido nos detalhes”, afirmou.