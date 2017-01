Kazu renova contrato e continuará jogando aos 50 anos em time japonês

Kazuyoshi Miura, o Kazu, segue na ativa. Nesta quarta-feira, um mês antes de completar 50 anos, o ídolo do fútbol japonês anunciou a renovação de seu contrato com o Yokohama FC, equipe da segunda divisão do Japão. Atuará por mais uma temporada, até o final de 2017.

“Eu espero continuar brigando com todas as minhas forças junto com as pessoas envolvidas com o clube, meus colegas e os torcedores que sempre me apoiaram”, comentou Kazu, que vai começar sua 32.ª temporada como jogador profissional.

Kazu nasceu no Japão, mas começou a carreira no Brasil, no Juventus da Mooca. Tratado como um desbravador do futebol japonês, defendeu Santos, Palmeiras e XV de Jaú nos anos 1980. Entre 1994 e 1995, foi o primeiro japonês a atuar na Itália, pelo Genoa. Chegou a se aposentar, mas voltou à ativa na Croácia. Desde 1999, está no Japão.

Apesar da idade avançada, atuou em 20 partidas da segunda divisão na temporada passada. A competição, de bom nível, teve brasileiros como os volantes Souza (ex-Palmeiras) e Andrei Girotto (agora na Chapecoense) e o atacante Obina.