Kayke se diz ansioso para aprender com R. Oliveira

O atacante Kayke realizou exames médicos nesta segunda-feira para ser o novo reforço do Santos para 2017. Cedido por empréstimo de um ano pelo Yokohama Marinos, do Japão, o jogador define os últimos detalhes burocráticos antes de assinar o vínculo e ser oficialmente confirmado como quinto contratado do clube para a temporada. Foto: Reprodução / Instagram

“Fico feliz pelo interesse do Santos novamente. Quero, primeiramente, acertar tudo. Acredito que, para mim, vai ser um aprendizado, ainda mais com o Ricardo (Oliveira). O admiro bastante, acompanho há anos, gosto muito do estilo de jogo. Vai ser um prazer se conseguirmos jogar juntos. Me considero um camisa 9 da atualidade, me movimento bastante. Consigo atuar em posições diferentes”, declarou.

Kayke chegou a estar próximo de fechar com o Grêmio, que desistiu da negociação quando ela já parecia selada. Por isso, quer assinar contrato antes de falar de uma vez como atleta do Santos. “Tive uma experiência não tão agradável (no Grêmio), mas vou explicar tudo depois”, comentou.

Kayke tem 28 anos e se destacou com a camisa do Flamengo em 2015, antes de ir para o Japão. Se for confirmado, se juntará ao zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete, o lateral Matheus Ribeiro e o atacante colombiano Vladimir Hernández como novos reforços santistas para o ano.