Kayke evita cobrar titularidade no Santos e projeta dupla com Ricardo Oliveira

Contratado no início do ano para ser o reserva imediato de Ricardo Oliveira, Kayke vem fazendo muito mais no Santos. Na noite de quarta-feira, o centroavante marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa Libertadores, fora de casa, e se isolou na condição de artilheiro da equipe em competições oficiais nesta temporada, com nove.

Esses números contrastam com a temporada irregular de Ricardo Oliveira, que só foi às redes quatro vezes no ano e vem sofrendo com vários problemas. Os últimos foram uma pneumonia e uma lesão no tornozelo direto, o fazendo desfalcar a equipe do Santos desde 3 de junho.

Assim, Kayke foi titular nos últimos nove jogos do time, tendo marcado cinco gols nesses compromissos. Apesar disso, ele garante não “almejar” a vaga de titular de Ricardo Oliveira, esperando o retorno do veterano atacante. E Kayke acredita até que eles podem até atuar juntos no setor ofensivo santista.