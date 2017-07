Kayke brilha e Santos vira sobre o Atlético-PR fora na Libertadores

Exibindo bom futebol no segundo tempo, após se esconder no primeiro, o Santos contou com o brilho de Kayke na noite desta quarta-feira para abrir vantagem sobre o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa Libertadores. O time paulista venceu por 3 a 2, de virada, com dois gols do atacante, no estádio Durival de Brito, em Curitiba.

Kayke marcou um gol em cada tempo. No segundo, anotou de letra, após bela assistência de Bruno Henrique, que também deixou sua marca neste jogo de ida das oitavas. Pelo Atlético, o goleiro Weverton, da seleção brasileira, se destacou negativamente ao cometer erro feio no gol que deu a virada ao Santos, no começo do segundo tempo.

LEIA TAMBÉM: Brasileira Marta é anunciada como nova jogadora do Orlando Pride, dos EUA

Foto: Reinaldo Reginato/Fotoarena

A partida desta quarta-feira foi disputada no estádio do Paraná Clube porque a Arena da Baixada foi alugada pelo Atlético para os jogos de vôlei da fase final da Liga Mundial, nesta semana.