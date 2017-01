Kayke assina contrato e se torna o mais novo reforço do Santos

O atacante Kayke é o mais novo reforço do Santos. Nesta terça-feira, o próprio jogador confirmou o seu acerto com o clube da Vila Belmiro ao publicar, no seu perfil na rede social Instagram, vídeos e fotos da realização de exames médicos e da assinatura do seu contrato.

Kayke, de 28 anos, estava no japonês Yokohama Marinos, que vai cedê-lo por empréstimo ao Santos até o final da temporada 2017. Depois, o clube poderá adquiri-lo por valor fixado em contrato.

O novo reforço do Santos esteve próximo de fechar a sua transferência para o Grêmio, que desistiu da negociação quando ela parecia selada e o jogador já estava, inclusive, em Porto Alegre. O Santos, então, aproveitou o recuo para investir na chegada do atacante.

Antes do acerto com Kayke, o Santos havia tentado, sem sucesso, reforçar o seu setor ofensivo com nomes como Barcos e Luis Fabiano. Agora, então, conseguiu fechar a contratação de um atacante que chega inicialmente para ser uma “sombra” de Ricardo Oliveira.

Kayke se destacou com a camisa do Flamengo em 2015, antes de ir para o Japão. Agora ele se juntará ao zagueiro Cleber, ao volante Leandro Donizete, ao lateral Matheus Ribeiro e ao atacante colombiano Vladimir Hernández como novos reforços santistas para o ano. Todos eles, aliás, devem estar presentes na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, às 10 horas, no CT Rei Pelé.

