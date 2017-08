Kaká critica ‘falta de bom senso’ em sua expulsão e pede evolução da arbitragem

Protagonista de uma decisão das mais bizarras da arbitragem nos Estados Unidos, Kaká se manifestou nesta terça-feira sobre sua expulsão no último fim de semana. O jogador do Orlando City utilizou sua página no Twitter para criticar a utilização do árbitro de vídeo no lance que resultou no cartão vermelho, pedir evolução no sistema e apontar a “falta de bom senso” no caso.

“Espero que a situação do meu cartão vermelho ajude a continuar evoluindo o novo sistema de revisão no vídeo, que está sendo criticado e questionado depois da minha expulsão. Aqueles que amam o futebol desejam que os resultados das partidas sofram o mínimo possível com erros compreensíveis a cada dia, mas ao mesmo tempo, não podemos deixar a falta de bom senso ferir a natureza e a espontaneidade do jogo”, escreveu.

Kaká foi expulso nos acréscimos da derrota do Orlando City para o New York Red Bulls, por 3 a 1, no último sábado. Em meio a um bate-boca entre alguns jogadores, o brasileiro brincou com o francês Collin, seu ex-companheiro justamente em Orlando, e o segurou pelo rosto, arrancando risadas do jogador. O árbitro reviu a confusão no vídeo e decidiu expulsar o meia, mesmo diante das explicações dele e de Collin.