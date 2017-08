Juventus leva susto no início, mas bate Genoa de virada com 3 gols de Dybala

Já o Genoa, que empatou em seu jogo de estreia, soma assim apenas um ponto em duas partidas depois de ter sonhado intensamente com a vitória sobre a poderosa Juventus. A equipe anfitriã começou o duelo deste sábado com tudo ao abrir o placar já no primeiro minuto, quando Miralem Pjanic tentou cortar um cruzamento de Goran Pandev e acabou marcando gol contra.

Com o desempenho decisivo do atacante argentino, os atuais hexacampeões nacionais conquistaram a segunda vitória em dois jogos nesta edição da competição, na qual defendem longa hegemonia após conquistarem seis títulos de forma consecutiva.

Seis minutos depois, Andrej Galabinov ampliou para 2 a 0 por meio de uma cobrança de um pênalti que só foi ser confirmado pela arbitragem após auxílio ao árbitro de vídeo, recurso tecnológico que começou a ser utilizado nesta temporada no Italiano. No caso, o mesmo serviu para comprovar que houve uma falta cometida pelo zagueiro Daniele Rugani dentro da grande área.

O time de Turim, porém, não se deixou abalar pelo péssimo início de partida e descontou o placar já aos 14 minutos, com Dybala. E o mesmo argentino empatou o jogo nos acréscimos da etapa inicial, por meio de uma cobrança de pênalti cuja marcação também foi confirmada com ajuda da arbitragem de vídeo.

LEIA TAMBÉM: Seleção dos EUA decepciona e só empata com Panamá na estreia na Copa Ouro

No segundo tempo, o colombiano Cuadrado, que não vinha fazendo uma boa partida, se redimiu ao marcar o gol que fez a Juventus virar o placar, aos 17 minutos, antes de Dybala voltar a balançar as redes no finalzinho para decretar o 4 a 0.

O argentino já contabiliza quatro gols neste Italiano, pois havia marcado também uma vez na vitória por 3 a 0 sobre o Cagliari, em casa, na estreia da competição, na qual o time de Turim só voltará a atuar apenas no dia 10 de setembro, contra o Verona, em casa. Isso ocorrerá por causa da pausa do torneio provocada pela disputa de rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. No mesmo dia 10, o Genoa buscará a sua primeira vitória em jogo diante da Udinese, fora de casa.

Em outra partida já encerrada neste sábado pelo Italiano, o Bologna superou o Benevento por 1 a 0, também como visitante, com um gol do ganês Godfred Donsah, e foi aos quatro pontos em dois jogos disputados. Já o Benevento, que acabou de subir à elite nacional, amargou sua segunda derrota em dois confrontos.