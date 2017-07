Juventus inicia em casa a luta pelo hepta no Italiano; Roma e Napoli jogam fora

Turbinado pelo dinheiro de uma empresa da China que comprou as ações do clube e cercado de expectativas, o Milan fará a sua estreia fora de casa contra o Crotone, que obteve uma histórica fuga do rebaixamento na última rodada. A rival Internazionale fará o jogo de maior destaque da primeira rodada contra a Fiorentina, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Em um sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da Lega Serie A – entidade responsável pela primeira divisão do futebol italiano -, em Roma, a tabela do Campeonato Italiano na temporada 2017/2018 foi confeccionada. Nela, a primeira rodada, a ser jogada no fim de semana dos dias 19 e 20 de agosto, destaque para a estreia da Juventus, a atual hexacampeã, que iniciará a luta pelo sétimo título consecutivo contra o Cagliari, no Juventus Stadium, em Turim.

As outras partidas da rodada de abertura da Série A são: Bologna x Torino, Lazio x Spal, Sampdoria x Benevento, Sassuolo x Genoa e Udinese x Chievo Verona. O primeiro clássico acontecerá já na segunda rodada, no dia 27 de agosto, entre Roma e Internazionale, no estádio Olímpico, em Roma, marcando o reencontro do treinador Luciano Spalletti, hoje no time de Milão, com seu ex-clube.

A temporada 2017/2018 do Campeonato Italiano terá como novidade a marcação de jogos para o período entre o Natal e o Ano Novo, em dezembro, que sempre foi de folga para as equipes. A competição terminará no dia 20 de maio, um pouco mais cedo do que o habitual por causa da Copa do Mundo que será jogada na Rússia.

