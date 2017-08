Juventus domina na estreia do Italiano e vence fácil o Cagliari

E, neste sábado, mesmo sem contar com o lateral-direito Daniel Alves, destaque da última temporada e que foi para o Paris Saint-Germain, a equipe ganhou com muita facilidade. Os torcedores ainda viram a estreia de Matuidi, oficializado na sexta-feira e que entrou no segundo tempo. Outro reforço para esta temporada, o brasileiro Douglas Costa também jogou os minutos finais.

A Juventus, assim, deu um sinal de que vem forte para manter sua supremacia no futebol local. Vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa, a equipe busca nesta temporada o heptacampeonato do Italiano.

Embalada pelo apoio de sua torcida, a Juventus precisou de apenas 12 minutos para marcar o primeiro gol do Italiano: Mandzukic aproveitou cruzamento de Lichtsteiner e bateu no canto.

O Cagliari ainda teve grande chance de empatar aos 38, quando a arbitragem contou com o recurso de vídeo para marcar um pênalti. Mas Buffon defendeu a cobrança de Diego Farias e praticamente definiu a partida.

A partir daí, desanimado com a chance desperdiçada, o Cagliari foi facilmente dominado. Aos 45 do primeiro tempo, Dybala recebeu lançamento na entrada da área, matou no peito, bateu no canto e marcou um bonito gol. E, já aos 20 da etapa final, Higuain dominou sem marcação, finalizou com precisão e assegurou a tranquila vitória da Juventus.

No próximo sábado, fora de casa, a Juventus visitará o Genoa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. No dia seguinte, o Cagliari vai encarar o Milan, fora de casa.