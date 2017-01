Juventus contrata zagueiro da Atalanta por 15 milhões de euros

A Juventus anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Mattia Caldara, adquirido em definitivo junto à Atalanta por 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), sendo que a negociação prevê o possível pagamento de mais 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 33 milhões) variáveis.

O defensor de apenas 22 anos de idade assinou um acordo para defender o time de Turim até junho de 2021, mas seguirá atuando pela Atalanta até o final desta temporada europeia e também na próxima, passando a vestir a camisa da Juventus apenas a partir de julho de 2018.

Pelo compromisso firmado com o clube de Bérgamo, a Juventus irá pagar mais 6 milhões de euros como bônus eventuais caso Caldara cumpra certas condições previstas em contrato neste período restante em que estiver na Atalanta. Pra completar, o acordo ainda prevê o pagamento de mais 4 milhões de euros que será pagos conforme metas esportivas alcançadas.

Ou seja, desta forma a Juventus está fazendo um alto investimento a longo prazo, que ao total somaria 25 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões), para contar com um jogador que chegará para ocupar com esperado destaque um setor defensivo que hoje conta com os experientes Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci. Ao anunciar a sua contratação nesta quinta, a Juventus ressaltou que Caldara já é dono de um “talento inquestionável”.

Essa foi a segunda contratação de grande porte envolvendo a Atalanta em apenas dois dias. Na última quarta-feira, a Inter de Milão anunciou Roberto Gagliardini, meio-campista da equipe de Bérgamo, como novo reforço do time em uma transação cujo valor total poderá chegar a 28 milhões de euros.

