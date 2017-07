Juventus acerta contratação de Bernardeschi, destaque da Fiorentina

O meia italiano Federico Bernardeschi realizou nesta segunda-feira exames médicos nas dependências da Juventus, em Turim. O clube acertou a sua contratação e deve desembolsar 40 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões) para tirá-lo da Fiorentina.

O jogador, de 23 anos, estava no clube de Florença desde as divisões de base, tendo uma passagem por empréstimo pelo Crotone. Agora, a expectativa é de que, sendo aprovado nos exames médicos, assine um contrato válido por cinco temporadas com a equipe dirigida por Massimiliano Allegri.

Em sua chegada à sede da Juventus, o meia foi ovacionado pela torcida que o esperou na entrada do clube. Na última temporada, Bernardeschi fez 32 aparições com a camisa da Fiorentina e, com 11 gols marcados, foi o segundo principal goleador do time, atrás apenas de Nikola Kalinic, que vem sendo sondado pelo Milan.