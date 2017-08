Juventude vence o Vila Nova em casa e encosta no G4 da Série B

Em um duelo equilibrado, o Juventude venceu por 1 a 0 o Vila Nova, nesta noite de sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, voltou a se aproximar dos primeiros colocados e manteve o sonho de brigar pelo acesso.

Com a vitória, o Juventude chega a 34 pontos e dorme na quinta colocação. A pontuação é a mesma do Ceará, primeiro time no G4. Já o Vila Nova segue em terceiro, com 35 pontos ganhos, mas poderá ser ultrapassado pelo Ceará, que ainda joga sábado.

Com um sistema defensivo muito bem postado, o Vila Nova dificultou as chegadas ofensivas do Juventude no primeiro tempo. Com as duas defesas compactas e o jogo truncado, as boas chances aconteceram apenas na metade final do primeiro tempo. A melhor foi do Juventude, aos 38 minutos, em cruzamento venenoso que foi salvo pelo goleiro Luis Carlos. O Vila Nova chegou bem aos 44 minutos, quando Maguinho tentou driblar o goleiro adversário, mas perdeu o ângulo.