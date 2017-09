Juventude vence e tira o Internacional da liderança da Série B

Depois de seis vitórias consecutivas na Série B, o Internacional foi barrado pelo Juventude neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em um jogo equilibrado, o time da casa levou a melhor e ganhou por 2 a 1, pela 23.ª rodada do da Série B.

O resultado tirou também o time colorado da ponta da classificação. O Inter está agora em segundo lugar, com 42 pontos, dois atrás do América Mineiro, que na sexta-feira venceu o Paysandu por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança. O Juventude subiu para a sexta colocação, com 37 pontos, e agora tem a mesma pontuação do Ceará, que está em quarto.

O jogo começou em alta velocidade, mas com forte marcação de ambos os lados. O Inter tomou a iniciativa do jogo, mas encontrava dificuldade para finalizar. Só ameaçou em chute de Edenilson, aos cinco minutos, defendido pelo goleiro Matheus Caviolli.