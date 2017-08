Juventude quebra jejum de vitórias, bate o Santa Cruz e volta ao G4

O Juventude quebrou o jejum de seis jogos sem vitória ao bater o Santa Cruz por 2 a 1, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois gols do time gaúcho foram anotados pelo atacante Tiago Marques, agora com dez na competição.

O resultado deixou o Juventude na quarta posição, com 31 pontos, mesma pontuação do Ceará, o terceiro por ter uma vitória a mais: 9 a 8. O Santa Cruz sofreu sua terceira derrota consecutiva, continua com 23 pontos e “namorando” a zona de rebaixamento, em 16.º lugar. Para piorar, os jogadores estão com dois meses de salários atrasados.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Juventude tentou impor mais velocidade e explorar as laterais do campo, mas encontrou o Santa Cruz bem protegido por seu meio-campo, mas sem nenhuma força ofensiva, nem mesmo no contra-ataque. Mesmo assim, o time gaúcho conseguiu duas finalizações certas, ambas com o atacante Tiago Marques.