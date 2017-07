Arquivada ação contra Neymar, seu pai, Bartomeu e Rosell

A Justiça Federal de São Paulo arquivou o processo no qual o Ministério Público Federal acusava Neymar, seu pai, Josep Maria Bartomeu, atual presidente do Barcelona, e Sandro Rosell, seu antecessor no cargo no clube espanhol, por sonegação fiscal e falsidade ideológica. De forma unânime, em 30 de maio, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de São Paulo, manteve a decisão da primeira instância, que havia rejeitado a denúncia. E agora o prazo para que o MPF entrasse com recurso contra esta decisão se expirou.

Segundo a relatora desta segunda deliberação, a desembargadora federal Cecilia Mello, a ação penal só poderá ser julgada após o término do processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão colegiado do Ministério da Fazenda. Neymar foi multado em R$ 188 milhões pela Receita Federal, mas obteve vitória parcial em julgamento no Carf e a expectativa é de que a cobrança sofra redução entre 50% e 70% deste valor.

“Foi com grande felicidade que recebemos a notícia do arquivamento da denúncia de sonegação fiscal pretendida pelo Ministério Público Federal. O processo está oficialmente encerrado. Isso prova a licitude de todos os nossos atos”, declarou o pai de Neymar, em nota divulgada pela NN Consultoria, empresa da família que gerencia a carreira do jogador.