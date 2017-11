Justiça condena líderes de organizadas do São Paulo por invasão ao CT em 2016

A Justiça de São Paulo condenou nesta quinta-feira os líderes das principais torcidas organizadas do São Paulo, a Independente e a Dragões da Real, por causa da invasão ao Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, no dia 27 de agosto de 2016.

A invasão aconteceu por volta das 11h daquele dia, durante uma manifestação em frente ao CT, onde cerca de 350 torcedores protestavam contra o retrospecto ruim do time na temporada. Policiais e seguranças do clube tentaram conter o movimento, mas não conseguiram.

Os atletas estavam no meio do campo e não tiveram tempo de voltar para os vestiários. Muitos torcedores foram para cima dos então atletas do São Paulo, Michel Bastos e Wesley, insultando-os e cobrando pelos resultados ruins da equipe. Carlinhos também foi um dos alvos principais do protesto.

