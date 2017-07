Junior Viçosa troca o Atlético-GO por rival e vira desfalque contra o Vitória

O atacante Júnior Viçosa vai deixar o Atlético Goianiense ao fim de seu contrato, no próximo dia 13. O jogador, que estava com um acordo de renovação encaminhado, optou por deixar a equipe para reforçar o rival Goiás na Série B e será desfalque na partida contra o Vitória, neste sábado, às 16 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se reuniu pessoalmente com dirigentes esmeraldinos para tratar da negociação, o que gerou um mal-estar até mesmo com seus empresários.

Esta era a segunda passagem de Júnior Viçosa pelo Atlético Goianiense. Em 2014, foi artilheiro do clube no Campeonato Goiano e na Série B, marcando 21 gols no total. Voltou em 2016 para ser um dos destaques na conquista do acesso, mas perdeu espaço com a chegada de Walter. Ele já atuou pelo Goiás, entre 2012 e 2013, e balançou as redes em 12 oportunidades.

Sem poder contar com Júnior Viçosa, o técnico Doriva convocou 21 jogadores para a partida contra o Vitória. As novidades ficaram por conta de Niltinho, Paulinho e Jefferson Nem, chamados pela primeira vez. Por outro lado, Jorginho terá que cumprir suspensão automática.