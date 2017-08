Junior Tavares se recupera de lesão e volta a ser relacionado no São Paulo

O lateral-esquerdo Junior Tavares está recuperado de um edema muscular, treinou normalmente neste sábado e foi relacionado no São Paulo para enfrentar o Bahia, domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A contusão afastou o lateral dos últimos dois jogos do São Paulo. A expectativa, no entanto, é de que Edimar seja mantido no time titular e Junior Tavares figure como opção no banco de reservas.

Outra novidade na lista é a presença do atacante Pedro Bortoluzo. Emprestado ao Paraná no primeiro semestre, o jogador foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao São Paulo.