Junior Tavares passa de alvo dos europeus a reserva na lateral do São Paulo

A situação do lateral Junior Tavares mudou radicalmente nas últimas duas semanas. Ele passou de titular absoluto e jogador cobiçado por clubes europeus a reserva de Edimar na lateral esquerda do São Paulo.

No mês de junho, o clube recusou uma oferta de 6 milhões de euros (R$ 22,6 milhões) do Zenit, da Rússia, pela sua contratação. Junior Tavares havia participado de 38 dos 40 jogos do São Paulo e parecia intocável. Duas falhas seguidas, diante do Atlético Goianiense e Chapecoense, colocaram a sua escalação em dúvida.

Diante do Vasco, foi para a reserva. Edimar estreou em seu lugar com atuação regular e se soltou mais no empate contra o Grêmio. A eficiência na marcação e o bom posicionamento indicam que o técnico Dorival Júnior deverá mantê-lo entre os titulares na partida de sábado contra o Botafogo, no Engenhão.