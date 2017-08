Juninho Tardelli carrega história do pai e do irmão para ganhar título da Série D

A um jogo da classificação à final da Série D do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense aposta as suas fichas em um jogador que une diferentes gerações da família Martins: o meia Juninho Tardelli, filho de Zé Tadeu, ex-jogador com destaque no futebol paranaense nos anos 1980 e 1990, e irmão de Diego Tardelli, atacante com passagem pela seleção brasileira e hoje no futebol chinês.

Juninho Tardelli está na Juazeirense há pouco tempo, tendo chegado ao clube no início de julho, para a disputa do mata-mata da Série D. Desde então, porém, se tornou o dono da camisa 10, atuou nos 90 minutos dos últimos sete jogos do time na competição, com dois gols marcados. E essa experiência pode logo acabar, pois o contrato com o time se encerra ao término da quarta divisão nacional.

A situação não deixa dúvidas: Juninho Tardelli é um “andarilho da bola”, com passagens por mais de uma dezena de clubes, a maior parte deles do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas a experiência pela Juazeirense é a primeira por um time nordestino.