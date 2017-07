Júlio César credita instabilidade do Fluminense às lesões no elenco em 2017

O goleiro Júlio César, titular do técnico Abel Braga no Fluminense, creditou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Rio, a instabilidade do time tricolor das Laranjeiras nesta temporada às várias lesões que tiraram muitos atletas de campo por longos períodos, prejudicando assim o entrosamento. O jogador também explicou a vulnerabilidade do sistema defensivo da equipe.

“Ao longo desse ano, nós tivemos problemas de lesões que proporcionaram mudanças. A equipe não tem uma grande sequência com os mesmos 11 jogando, isso acarreta na falta de entrosamento. Além disso, nós temos um time muito ofensivo. Acabamos sendo a equipe que mais fez gols na temporada, mas também a equipe que sofre bastante gols”, analisou o goleiro.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem a terceira defesa mais vazada, com 19 gols sofridos, à frente apenas de Vasco e Chapecoense, que levaram 22 cada. Júlio César – que barrou Diego Cavalieri no time – divide com o restante do elenco a responsabilidade pelos gols sofridos até aqui.