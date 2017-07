Juiz define fiança de R$ 1,1 milhão para Villar deixar prisão na Espanha

Em um comunicado, o tribunal disse que o juiz tomou a decisão de conceder fiança um vez que as medidas que foram tomadas com antecedência dificultam interferências dos acusados na investigação. Um quarto suspeito, Ramón Hernández, secretário da Federação Regional de Futebol de Tenerife, havia sido outorgada uma fiança de 100 mil euros (R$ 370 mil), que já foi paga. A promotoria os acusa de crimes como administração desleal, apropriação indevida, corrupção e falsificação de documentos.

Villar, que desde 1988 preside a federação espanhola de futebol, foi suspenso do cargo por um ano na semana passada pela autoridade máxima do esporte na Espanha, o Conselho Superior Esportivo. Ele também renunciou às vice-presidências da Fifa e da Uefa.

LEIA TAMBÉM: Flamengo joga contra San Lorenzo por liderança e permanência na Libertadores

O dirigente é suspeito de desviar fundos públicos e privados recebidos pela federação desde 2009. Documentos indicam que além dos desfalques, Villar é acusado de corromper várias federações regionais oferecendo favores em troca de votos para permanecer no poder.

Sob a sua presidência na federação espanhola, a seleção nacional ganhou a Copa do Mundo em 2010 e a Eurocopa em 2008 e 2012. Além da seleção, a federação também é responsável pela Copa do Rei, pelo calendário dos torneios e pela escala de arbitragem. Porém, não administra as duas primeiras divisões do futebol nacional.

A promotoria também acusa Villar de programar amistosos da seleção para beneficiar seu filho Gorka, que até o ano passado era assessor jurídico e braço direito de três ex-presidentes da Conmebol que são acusados de corrupção por autoridades norte americanas.