Judivan volta após dois anos, mas Cruzeiro cede empate nos acréscimos ao Avaí

Em partida que marcou o retorno do atacante Judivan aos gramados, após dois anos e meio tratando de uma grave lesão, o herói foi Júnior Dutra, que marcou os dois gols do Avaí no empate diante do Cruzeiro pelo placar de 2 a 2, em partida realizada nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último aos 47 minutos da etapa final.

A equipe do técnico Mano Menezes, que chegou a entrar no G4, ficou na quinta posição, com 55 pontos. Já o Avaí, que não vence há cinco rodadas, segue na vice-lanterna com 36, mas ganha moral para seguir na luta contra o rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Chile vence em casa, sobe para 3º e tira Equador da briga por vaga na Copa

Campeão da Copa do Brasil e classificado para a Copa Libertadores de 2018, o Cruzeiro resolveu não abrir mão do Brasileirão e tratou a partida diante do Avaí com seriedade. O time mineiro tomou a iniciativa e teve uma grande oportunidade de abrir o placar logo aos 15 minutos. Diogo Barbosa, lateral-esquerdo contratado pelo Palmeiras, avançou em velocidade e cruzou. Thiago Neves tentou o chute com a perna esquerda, mas pegou mal na bola.