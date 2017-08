Jucilei volta ao time e Lucas Fernandes se destaca em treino do São Paulo

O jovem Lucas Fernandes marcou dois gols no treino desta quarta-feira no CT da Barra Funda, depois de substituir o peruano Cueva entre os titulares do São Paulo, que contaram com o retorno do volante Jucilei. A entrada da promessa foi uma das alterações testadas pelo técnico Dorival Junior no setor ofensivo do time no segundo dia de preparação para o jogo contra o Avaí, no próximo domingo, em Florianópolis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mantendo o esquema tático 4-1-4-1, Dorival também testou Denilson como centroavante no lugar que seria de Gilberto, que só retornará aos treinos na quinta-feira por causa de dores no joelho esquerdo. Gilberto é a principal opção do técnico para o lugar de Lucas Pratto, que cumprirá suspensão contra o Avaí depois de ter sido expulso no jogo contra o Cruzeiro. O time também não terá Marcinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre os mineiros por 3 a 2.

No treino desta quarta, Denilson jogou à frente de uma linha inicialmente formada por Cueva, Hernanes, Petros e Marcos Guilherme. Durante a atividade, Dorival fez três alterações no setor ofensivo: Thomaz substituiu Marcos Guilherme; Brenner entrou no lugar de Denilson; e Lucas Fernandes na vaga de Cueva. Além de Lucas Fernandes, Hernanes também marcou pelos titulares, que fizeram 3 a 0 nos reservas.