Jucilei vê dificuldade no entrosamento dos reforços

O volante Jucilei reconheceu que o entrosamento com o restante da equipe vem sendo um dos principais desafios para reforços contratados no meio da temporada no São Paulo. Para ele, este fator e os maus resultados no primeiro são o que explicam a fase do time no Campeonato Brasileiro.

“O time mudou muito. Saiu o Thiago (Mendes), o Maicon, o Luiz Araújo, chegaram outros jogadores de nível bom, mas, até pegar entrosamento, demora. O que prejudicou também foi o nosso primeiro turno. Tivemos nove resultados ruins e agora isso está fazendo a diferença. Temos que continuar trabalhando, entrosados ou não, para o resultado vir”, avaliou o volante, em coletiva no CT da Barra Funda.

Jucilei disse esperar um jogo difícil, no domingo, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e reclamou da torcida única. O jogador ainda mostrou empolgação com o treino aberto ao público no sábado, um dia antes do jogo, que será no Morumbi.