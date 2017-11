Jucilei reconhece má atuação do São Paulo contra Grêmio e já pensa no Botafogo

O volante Jucilei reconheceu, depois da derrota do São Paulo para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, que o time paulista teve uma atuação muito abaixo da esperada na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre.

O resultado fez o a equipe do técnico Dorival Junior desperdiçar a chance de alcançar os 47 pontos que livrariam matematicamente o time do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para Jucilei, o fator casa também contou a favor do Grêmio. “Precisamos fazer os 47 pontos. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, mas dominamos no segundo, ditamos o ritmo. Jogar aqui é difícil. É levantar a cabeça para sair da zona de perigo. Temos jogo em casa e precisamos ganhar”, disse o jogador, em entrevista ao SporTV.