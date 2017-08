Juazeirense-BA e Atlético-AC garantem o acesso para a Série C do Brasileiro

O Juazeirense é um clube novo, fundado em 2006. Em duas temporadas (2015 e 2016), foi terceiro colocado no Campeonato Baiano e chegou ao acesso em sua terceira participação na Série D. Antes tinha sido 32.º colocado, em 2013, e 12.º em 2016. O América-RN tinha, até esta fase, a melhor campanha na competição, mas acabou eliminado no mata-mata.

O time baiano de Juazeiro confirmou o seu acesso ao empatar por 1 a 1 com o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, que recebeu mais de 12 mil torcedores. No jogo de ida, o Juazeirense tinha vencido por 3 a 0 e entrou em campo neste domingo com ampla vantagem.

Juazeirense-BA e Atlético-AC garantiram neste domingo o acesso inédito no Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional. Ao lado do Globo-RN, que tinha assegurado a sua vaga na última sexta-feira, eles vão disputar a Série C em 2018. O quarto semifinalista, que também vai subir, será definido nesta segunda-feira no jogo entre Operário-PR e Maranhão-MA.

Na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre, o Atlético-AC carimbou a sua vaga ao empatar com o São José-RS por 1 a 1. O time acreano tinha vencido em Porto Alegre, por 1 a 0, e jogava em casa pelo empate.

No meio de novatos como Juazeirense (11 anos) e Globo-RN (completa cinco anos em outubro), o Atlético-AC poderia ser considerado um vovô. Afinal de contas, foi fundado em 1952 quando, inclusive, sagrou-se campeão estadual. Mas na história mais recente do futebol do Estado nunca esteve entre as principais forças, como Rio Branco, Juventus e Independência.

LEIA TAMBÉM: Maradona admite que uso da tecnologia anularia o seu gol de mão na Copa de 1986

Há 23 anos participou da Série C, no antigo formato da competição. Na época, nem existia a Série D. Agora pode ser o único representante do futebol da região Norte na Série C. Ele é o atual campeão estadual e tem no seu elenco a maioria de jogadores formados na base, acostumados a jogar juntos. No ano passado tinha sido vice-campeão acreano e ficou perto do acesso para a Série C, agora confirmado.

NESTA SEGUNDA-FEIRA – Operário-PR e Maranhão-MA disputam a quarta e última vaga para as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro – a quarta divisão nacional – nesta segunda-feira, às 21 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Quem se classificar garante também o acesso à Série C de 2018.

Na partida de ida, o time paranaense venceu por 3 a 1. Por isso pode até perder por 2 a 0 em seu estádio. O time maranhense precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença ou por dois de vantagem desde que marque ao menos quatro para se classificar no tempo normal. O único resultado que leva a decisão para os pênaltis é o 3 a 1 para os visitantes.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Série D do Brasileiro:

Sexta-feira

Globo-RN 1 (3) x (2) 0 URT-MG (ida 0 x 1)

Domingo

América-RN 1 x 1 Juazeirense (ida 0 x 3)

Atlético-AC 1 x 1 São José (ida 1 x 0)

Segunda-feira

Operário-PR x Maranhão-MA (ida 3 x 1)