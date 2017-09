Juan prevê Fla ofensivo contra Cruzeiro no 1º jogo da final da Copa do Brasil

Juan revelou a expectativa por chegar à decisão do torneio e fez elogios ao trabalho de Reinaldo Rueda. O zagueiro destacou a rápida adaptação do técnico colombiano ao futebol brasileiro e garantiu que o elenco já assimilou a metodologia de trabalho do novo treinador.

“Independentemente de campeonato e adversário, o Flamengo sempre foi um time voltado a jogar para a frente e acho que não será diferente desta vez. Os números mostram o equilíbrio, que não é à toa que os dois times chegaram à final de uma competição tão importante. O Cruzeiro é um time que joga junto há um bom tempo com o Mano no comando da equipe. Acho que serão dois jogos muito equilibrados, decididos nos detalhes”, projetou o defensor.

O zagueiro Juan, do Flamengo, acredita que o time rubro-negro não irá mudar suas características para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, na primeira partida da final da Copa do Brasil. O experiente jogador entende que o jogo será equilibrado, mas não vê motivos para que a equipe carioca mude a sua postura em campo.

“Se adaptar a um campeonato e a um país melhor organizado é mais fácil. No Brasil, nossa cultura é muito veloz, tudo muito rápido, e foi assim que aconteceu. Ele chegou em uma semifinal (contra o Botafogo), com o primeiro jogo na casa do adversário. Nesses últimos dez dias deu para trabalharmos mais e para que ele nos passasse mais de sua filosofia. Aos poucos vamos pegando. Tínhamos uma identidade e agora começamos a associar tudo aquilo que ele pede para que o time possa ficar ainda mais competitivo”, analisou Juan, em entrevista coletiva, nesta terça-feira.

O elenco flamenguista treinou na manha desta terça no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Renê e o atacante Felipe Vizeu – que se recuperam de lesão – fizeram trabalhos físicos na academia de musculação. Ambos são dúvidas para o confronto diante do time celeste.

A equipe rubro-negra voltará aos treinamentos sob o comando de Reinaldo Rueda nesta quarta, quando encerrará a preparação para a primeira metade da decisão da Copa do Brasil. A segunda partida entre Flamengo e Cruzeiro está marcada para o próximo dia 27 (quinta-feira), às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte.