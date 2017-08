Juan cobra melhor desempenho fora de casa para Flamengo subir no Brasileirão

O zagueiro Juan acredita que o Flamengo precisa melhorar o desempenho nos jogos fora de casa para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira, no Ninho do Urubu, o defensor reconheceu que os resultados da equipe como visitante têm deixado a desejar.

“Falta a vitória, é isso que a gente está buscando. Para chegarmos ao topo da tabela, precisamos ganhar fora de casa e isso é um fato. Mas outro fato é que contra as equipes da parte de cima a gente competiu de igual para igual. É muito importante que continuemos assim. Durante as partidas há detalhes que nos desfavorecem, mas precisamos valorizar nosso jogo coletivo. O Corinthians é o time a ser batido, o líder do campeonato. Jogar na casa deles é difícil e lá mostramos que podemos enfrentar qualquer um de igual para igual”, disse.

LEIA TAMBÉM: Corinthians altera lista e inscreve o meia Danilo na Copa Sul-Americana

Fora de casa, o Flamengo acumula três vitórias, cinco empates e uma derrota no Brasileirão, desempenho que Juan espera melhorar já a partir do duelo desta quarta-feira com o Santos, no Pacaembu. Na classificação geral, o time é o quinto colocado, com 29 pontos.