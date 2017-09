Jogos únicos definem finalistas do Varzeano

As semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador serão disputadas neste sábado (2) com vantagem para Esmeralda e Real Vista Alegre, que jogam por um empate diante de União São Fernando e Tubarão, respectivamente, para avançar à decisão. Os dois confrontos estão marcados para as 15h45. No Laudissi, jogam Esmeralda e União São Fernando, em jogo considerado uma “final antecipada” por muitos torcedores.

Isso porque o Esmeralda é o time que tem a maior pontuação na soma das duas fases (25 pontos), enquanto o União São Fernando é o único invicto do Varzeanão, com seis vitórias e quatro empates (22 pontos no total). Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

Já a outra semifinal será disputada no Mirzinho. O Real Vista Alegre vai a campo motivado pela reação vivida no campeonato. Depois de uma primeira fase instável, o time sobrou na segunda fase e liderou seu grupo. O Tubarão, por sua vez, vive caminho contrário. Liderou sua chave na primeira fase, mas se classificou no sufoco na segunda fase e agora tenta retomar o bom futebol.

LEIA TAMBÉM: Após empate com lanterna Atlético-GO, Levir Culpi pede mais vibração ao Santos

Americana. Pela Copa Zé Zázeri, o principal campeonato amador de Americana, o momento é de definições. Após o Grupo A ter conhecido seus quatro classificados na semana passada (Cantareira, São Roque, Karatê e São Domingos), o Grupo B vai para sua penúltima rodada neste domingo (3).