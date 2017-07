Jogo no Morumbi anima jovens do Rio Branco

Os jogadores mais jovens do elenco do Rio Branco terão uma motivação especial para enfrentar o São Paulo B neste domingo, às 10 horas, pela quinta rodada da Copa Paulista. Será a primeira vez que muitos deles pisarão no gramado do Morumbi, um dos estádios mais famosos do futebol brasileiro e mundial. Ainda que o confronto não seja contra o time principal do Tricolor e provavelmente as arquibancadas estarão quase vazias, a ansiedade dos garotos do Tigre é a mesma.

“Vai ser uma honra jogar no Morumbi, um estádio de tanta história. É um incentivo a mais para nos dedicarmos durante a semana, principalmente eu, que não sei se vou ser titular ou não”, comentou o zagueiro João Vitor, de 20 anos, que jogou improvisado como volante na partida contra o Audax, suprindo a ausência de Bismarck, lesionado.

Foto: Desportivo Brasil / Divulgação

O também zagueiro Higor, autor do gol de empate diante do Audax, é outro que conta as horas para jogar no Cícero Pompeu de Toledo. “Vai ser minha primeira vez no Morumbi. Estou muito feliz, é um estádio que sempre vejo na TV. A emoção é enorme, ainda mais por estar jogando lá pelo profissional”, disse o garoto de 18 anos, recém-promovido da base riobranquense. O elenco do Rio Branco tem 12 jogadores com 20 anos ou menos e, para a grande maioria, será a primeira vez no Morumbi.