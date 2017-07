Jogo beneficente atrai cerca de duas mil pessoas em S. Bárbara

E o público, além de prestigiar os famosos, teve a oportunidade de colaborar com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Vitório do União de Craques sobre o Empresários e Torcedores do União pelo placar de 5 a 1.

O gramado do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, virou um “tapete vermelho” na tarde deste sábado. O local sediou o jogo festivo com diversos ex-jogadores que marcaram o futebol do interior e nacional.











































Outro destaque foi Neto, ídolo do Timão e hoje apresentador e comentarista da Band, que colaborou com passe que rendeu o segundo gol da partida, feito pelo ex-atacante Macedo, revelado no Rio Branco e que vestiu inúmeras outras grandes camisas, como a do São Paulo e Cruzeiro, por exemplo. O zagueiro barbarense André Cruz, ex-Seleção Brasileira, foi responsável por abrir o placar do jogo, aos 27 minutos do primeiro tempo, pelo time União de Craques. O público também teve a chance de brilhar no gramado, durante disputa pelo “gol premiado”, no intervalo.