Jogadores do Peru minimizam ausência de Guerrero: ‘Não dependemos de um só’

Os jogadores da seleção do Peru tentaram manter a confiança na classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mesmo após perder o seu capitão e artilheiro. Pego no doping na última semana, o centroavante Paolo Guerrero foi suspenso preventivamente pela Fifa por 30 dias e não enfrentará a Nova Zelândia nesta sexta-feira, em Wellington, no jogo de ida da repescagem.

O atacante do Flamengo foi o principal responsável por garantir o time peruano em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas ao marcar seis gols durante a competição. No entanto, testou positivo no antidoping após o jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, pela 17.ª e penúltima rodada.

“Não dependemos de um só jogador”, afirmou o zagueiro Alberto Rodríguez, que herdou a vaga de capitão. Para justificar a declaração, ele lembrou da vitória sobre a Bolívia por 2 a 1, quando Guerrero ficou de fora.