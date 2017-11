Jogadores do Inter admitem que não entenderam gol anulado do Goiás

O Internacional se manteve na briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Goiás por 2 a 0, neste sábado. Mas o que mais chamou a atenção da torcida e até mesmo dos jogadores das duas equipes não foi o resultado da partida e nem a manutenção da chance de troféu. Foi o erro cometido pelo árbitro Héber Roberto Lopes ao anular gol do Goiás, no início do segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.

Nem mesmo os jogadores do Inter entenderam a marcação da arbitragem. Aos três minutos, o volante Victor Bolt lançou Carlinhos na área. O lateral-esquerdo infiltrou na área em posição legal e cruzou para trás. O atacante Gustavo só empurrou para as redes. O juiz, então, anulou o gol assinalando uma infração e gerando revolta dos mandantes.

“Eu não entendi, mas foi bem claro o apito dele. Não sei o que ele interpretou, mas claramente o apito influenciou na tomada de decisão para os nossos atletas pararem”, afirmou Uendel, lateral-esquerdo do Inter, na saída de campo, no Serra Dourada, em Goiânia.