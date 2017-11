Jogadores do Inter admitem frustração por deixar escapar o título da Série B

O Internacional chegou ao fim da temporada com o principal objetivo cumprido: o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, os jogadores admitiram o sentimento de frustração por terem deixado escapar o título da Série B.

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Guarani no sábado, na última rodada, o time colorado terminou em segundo lugar na tabela de classificação, com 71 pontos, dois a menos do que o América-MG. A equipe de Belo Horizonte derrotou o CRB por 1 a 0 na última rodada e assegurou a taça.

LEIA TAMBÉM: Diretor admite queda do Flu, mas elogia jogadores e mira recuperação no clássico

“A gente fica um pouco triste por deixar escapar o título nas últimas rodadas, mas faz parte do jogo”, disse Edenílson. “Tivemos grandes oportunidades dentro de casa para abrir vantagem e não abrimos, mas ficamos felizes pelo acesso. Agora é brigar por grandes coisas em 2018”, emendou Camilo.