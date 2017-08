Jogadores do Corinthians encaram 1ª derrota no Brasileirão com naturalidade

Os jogadores do Corinthians tentaram tratar com naturalidade a derrota por 1 a 0 para o Vitória, sábado, no Itaquerão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe perdeu uma invencibilidade de 34 partidas na temporada, a segunda maior série invicta em 106 anos de historio do clube, atrás apenas da marca obtida em 1957, quando ficou 37 jogos sem ser batido (26 vitórias e 11 empates).”Perdemos na hora certa. Não tem hora boa para perder, mas se for parar para olhar, perdemos numa situação em que podíamos”, disse o lateral-direito Fagner.

O volante Maycon seguiu o discurso do companheiro. “É do futebol, sabíamos que podia acontecer em algum momento. Agora é manter o foco, o campeonato está se desenhando bem”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Técnico do Monaco nega castigo e diz que 'protegeu' Mbappé em meio a especulações

Para o atacante Jô, o tropeço diante de um adversário que está na zona do rebaixamento não pode abalar o moral da equipe, líder isolada do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, oito a mais do que o Grêmio, segundo colocado. “A derrota é natural, aconteceu, mas vamos seguir com a mesma alegria e humildade”, disse.