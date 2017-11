Jogadores da seleção saem em defesa de Neymar após polêmica com técnico do PSG

Jogadores da seleção brasileira, incluindo Thiago Silva, companheiro do Paris Saint-Germain (PSG), saíram em defesa de Neymar quanto às reportagens da imprensa europeia sobre sua suposta má relação com o treinador do time parisiense, Unai Emery, e com sua adaptação à capital francesa. Na saída do estádio Pierre Mauroy, em Lille, onde a equipe do Brasil venceu o Japão por 3 a 1, vários atletas comentaram a reação do astro, que se mostrou indignado com os rumores.

Capitão do PSG e um dos cinco brasileiros do elenco, o zagueiro Thiago Silva não sabia do desabafo do craque na coletiva, nem que o companheiro havia se emocionado. Mas disse entender sua “chateação”. “É claro que algumas coisas chateiam qualquer um. Ultimamente tem saído algumas coisas deselegantes por parte de alguns, sempre colocando o Neymar na frente de tudo isso”, afirmou. Segundo o capitão, o ambiente no vestiário do time parisiense é “super agradável”, assim como a relação entre o astro brasileiro e Emery. “Está super tranquilo. O relacionamento é de muito respeito, de parte do Neymar para com o treinador, e do treinador para com ele”, assegurou.

Thiago Silva não citou nomes, mas demonstrou ter uma ideia de quem estaria querendo “desestabilizar o PSG”. “Essa pressão externa é normal. Na época do Ibra (Ibrahimovic, hoje no Manchester United) também muitas coisas foram faladas – e coisas que não eram verdade”, recordou. “O que mais me chateia é que a pessoa não está no nosso dia a dia, não está no nosso vestiário, e começa a falar coisas para criar um tipo de situação para irmos mal dentro de campo. A prova é que dentro de campo está sendo o contrário. Está dando certo.”