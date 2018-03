Jogador do União pede para nem jogar contra o Marília

Apesar de raro nos tempos atuais, os discursos sinceros ainda aparecem esporadicamente no futebol. E o volante Claudinei, do União Barbarense, foi um destes personagens nesta quinta-feira (22). Em entrevista à Rádio Luzes da Ribalta, ele admitiu a chance zero de fuga do rebaixamento e falou abertamente sobre a possibilidade do time entregar o jogo contra o Marília para prejudicar o Rio Branco. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Começamos bem na pré-temporada, depois a coisa começou a desandar e faltou comprometimento de alguns jogadores. Sei até que tem alguns que já pediram para ser liberados, porque viram que não temos mais chances. E com essa possibilidade do Rio Branco escapando com uma vitória ou empate nosso, aí é pra acabar também”, disse o atleta, que chegou a ser sondado pelo Rio Branco antes do início da Série A3.

“Eu nunca entro em campo para perder. Se eu for escalado domingo, vou dar meu máximo. Mas pensando no lado da torcida e da rivalidade, se não quiserem me colocar para jogar, vou entender. Por mim eu nem jogava este jogo”, comentou.

No domingo (25), o Rio Branco precisa que o Leão da 13 não seja derrotado pelo Marília, em Santa Bárbara d’Oeste, além de vencer o Grêmio Osasco, em Americana, e ainda torcer para que o Olímpia não vença o Atibaia, em Olímpica. Essa é a única combinação que salva o Tigre do rebaixamento à última divisão do futebol paulista.

Na reapresentação do elenco do União Barbarense, nesta quinta, o gerente de futebol Edvaldo Souza conversou com os atletas, mas, até o momento, nenhum deles foi liberado.