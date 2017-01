Jogador do Atlético-PR se apresenta à polícia e é detido na Argentina

Com seu nome envolvido no caso do assassinato de um homem de 27 anos na Argentina, o meia Luciano Cabral, do Atlético-PR, se apresentou na última terça-feira à polícia, de maneira espontânea, e acabou detido para ficar à disposição da Justiça, segundo informações do jornal Clarín.

O jogador chegou à delegacia em General Alvear, na província de Mendoza, na Argentina, acompanhado de seu advogado Gustavo Nedic, para prestar esclarecimentos e acabou sendo detido, como confirmou Pedro Constanzo, chefe de investigações da cidade argentina, em entrevista ao Canal 7.

Ex-presidiário, Johan Villegas morreu no último domingo, depois das comemorações do ano novo. Na ocasião, a vítima acabou atingida com golpes de pedra, e familiares do atleta são acusados de terem sido os agressores.

Juan Oscar, pai de Cabral, e um menor de 17 anos, já estavam detidos por determinação do juiz Luis Ojeda. O meia, contudo, não era procurado pelo crime. A polícia suspeita que a briga aconteceu por causa do acerto de uma dívida.

Argentino naturalizado chileno, Luciano Javier Cabral tem 21 anos e pertence ao Argentinos Juniors. O jogador está emprestado ao Atlético-PR até a metade desta temporada. A reapresentação do elenco para a temporada 2017 está agendada para 11 de janeiro.

