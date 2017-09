Jogador de confiança de Tite, Paulinho é escolhido para ser o capitão

Jogador de confiança do técnico Tite desde a época de Corinthians e um dos principais destaques da seleção brasileira desde que o técnico assumiu o cargo, há um ano, o volante Paulinho foi escolhido para ser o capitão do Brasil na partida desta terça-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira, logo após o único treino da equipe no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, o volante se disse agradecido pela escolha.

Tite tem promovido rodízio de capitães na seleção, e Paulinho era um dos poucos titulares que ainda não havia vestido a braçadeira. “É gratificante, depois de todo um trabalho que tem sido feito, de bons jogos pela seleção. Claro que não vai mudar nada, vou continuar sendo o mesmo jogador, dedicado”, declarou o volante, logo após o treino da escaldante tarde desta segunda.