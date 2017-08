João Paulo vê Botafogo focado contra o Nacional mesmo tendo vantagem do empate

“É uma equipe forte, com grandes jogadores, mas aqui também. Precisamos fazer nosso jogo, principalmente agredir o adversário e não sentar no resultado. É diferente (sentimento sobre o jogo), não dá pra negar. Um jogo de mata-mata, decisivo. Mas a gente procura trabalhar da mesma forma, com o mesmo foco, fazendo o que a gente vem fazendo o ano todo. Acredito que, desta maneira, as coisas vão dar certo”, analisou João Paulo.

O meia João Paulo, do Botafogo, enfatizou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que os jogadores do clube alvinegro estarão focados diante do Nacional, do Uruguai, nesta quinta, às 19h15, no estádio do Engenhão, no Rio, em jogo decisivo entre os adversários pelas oitavas de final da Copa Libertadores, apesar de o empate garantir o time carioca na próxima fase da competição continental.

O elenco do Botafogo treinou nesta segunda-feira no campo anexo do Engenhão, no Rio. Os titulares na partida contra o Cruzeiro, no último domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, fizeram o tradicional trabalho regenerativo. Os demais participaram de exercícios técnicos e táticos. Também houve empenho nas cobranças de pênaltis.

Em relação aos jogadores em recuperação, o goleiro Jefferson treinou normalmente com os demais atletas e deverá estar à disposição do treinador Jair Ventura. O lateral-direito Arnaldo foi liberado pelo departamento médico do clube e também poderá ser utilizado pelo treinador.

