João Paulo minimiza má fase do Atlético-MG, mas prevê ‘grande jogo’ do Botafogo

Derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Mineiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no último dia 29 de junho, em Belo Horizonte, o Botafogo vai tentar aproveitar a fase instável vivida pelo adversário para avançar às semifinais da competição nacional nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão, no duelo de volta do mata-mata.

Pelo Brasileirão, o time atleticano perdeu os últimos três duelos que fez como mandante, sendo o último deles no domingo passado, no qual foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco, no estádio Independência. Antes disso, caiu por 2 a 0 diante do Bahia no mesmo local, na quarta-feira, em revés determinante para a demissão do técnico Roger Machado.

Apesar disso, o meia João Paulo afirmou nesta segunda-feira, após treino que a equipe botafoguense realizou no início da tarde, no Rio, que não se ilude com o momento ruim do Atlético-MG, lembrando que o elenco do adversário é forte e conta com vários jogadores decisivos. O meio-campista, porém, exibiu confiança ao projetar o duelo no qual o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, sendo que, se levar apenas um, será obrigado a fazer pelo menos três para ir às semifinais.