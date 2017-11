João Paulo lamenta possível saída de Roger do Botafogo

O meia João Paulo lamentou nesta terça-feira a possível saída do atacante Roger. O jogador do Botafogo tem proposta do Internacional, que já sacramentou o retorno à Série A, mas ainda não decidiu sobre o seu futuro.

“Isto é uma situação dele com o clube. Não sabemos o quanto isso é verdade. Não consegui falar com ele. Ele estava no treino normalmente, mas ainda não conversei sobre isso”, declarou o meia. “Como amigo, quero que ele escolha um caminho para ser feliz na decisão.”

Sem renovar seu vínculo com o clube carioca, Roger abriu negociações com o Inter nos últimos dias. E até já teria acertado todas as condições com o clube gaúcho. Os dois clubes, contudo, ainda não fizeram qualquer anúncio sobre a transferência.