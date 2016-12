João Batista dá conselhos a time feminino do Tigre

Responsável por preparar o Rio Branco para o Campeonato Paulista da Série A3, o técnico João Batista também tem virado um conselheiro do time feminino do Tigre, que ressurgirá em 2017. Após sua experiência de cinco meses na equipe feminina da Ferroviária, neste ano, o treinador foi consultado pelos responsáveis do projeto com mulheres no alvinegro para opinar sobre os primeiros passos para a formação do novo time.

Na Ferroviária, João Batista trabalhou no Campeonato Paulista de Futebol Feminino e vinha treinando as garotas para a estreia na Libertadores da categoria, que começou neste mês, depois de seu acerto com o Rio Branco. Segundo ele, as realidades entre os universos masculino e feminino no futebol são contrastantes. “O futebol feminino é um mundo totalmente diferente do masculino. A grande dificuldade é o material humano. Existem poucas atletas em atividade e as que têm qualidade recebem muitas ofertas para jogar no exterior”, compara.

LEIA TAMBÉM: Rafinha marca, Barcelona bate lanterna e segue na caça ao líder Real Madrid

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

“Já deixei claro que eles que estão cuidando do time feminino do Rio Branco vão ter que formar jogadoras dentro do clube, porque, para trazer, o que existe no mercado é muito restrito”, acrescenta o treinador, que não chegou a indicar jogadoras da Ferroviária para o time feminino do Tigre. Nos últimos meses, a LB Consulting, que administra o projeto feminino do alvinegro, realizou duas peneiras e selecionou 16 atletas para a equipe adulta.

Nos dias 7 e 8 de janeiro, haverá a última seletiva, no campo da Goodyear, em Americana. Depois, no dia 9, serão iniciados os treinamentos sob o comando do técnico João Eduardo Oliveira. O Rio Branco já foi convidado para disputar o Campeonato Paulista de Futebol Feminino em 2017, ainda sem data definida.

Segundo o responsável pelo projeto feminino do Tigre, Rodrigo Ferraz Moreira, a conversa com João Batista foi produtiva, mas informal. “Conversamos pessoalmente e ele nos explicou sobre seu trabalho por lá e se colocou à disposição para nos ajudar em qualquer coisa que precisarmos no futebol feminino. As meninas que trabalharam com ele na Ferroviária até perguntaram como estava o projeto aqui, mas ele não chegou a indicar nenhuma delas”.

LEIA TAMBÉM: Com um gol de Ganso, Sevilla goleia por 9 a 1 e avança às oitavas da Copa do Rei

PATROCINADOR. A diretoria do Rio Branco anunciou nesta terça-feira o acerto com mais um patrocinador, o quarto que estampará sua marca no uniforme do time no Campeonato Paulista da Série A3. A Pura Construções, que atua no ramo da construção civil, será a nova apoiadora do clube. O Tigre também já tem acordos fechados com a Mega Tintas, a Sanfarma e a Fortbanco