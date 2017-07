Joachim Löw exalta nova geração alemã após conquista: ‘Entraram para a história’

Atual campeã do mundo e vencedor do principal teste antes do Mundial na Rússia que é a Copa das Confederações, Joachim Löw não teve como negar um eventual favoritismo em 2018. “Sempre somos favoritos, em qualquer campeonato, sempre falam isso de nós. Não será a primeira vez. A Copa das Confederações e a Euro Sub-21 não dão garantias que ganharemos a Copa do Mundo. No Mundial há muitos candidatos, todo jogo tem que estar 100% focado. Temos que saber lidar com isso, não temos problema de ser chamado de favoritos”, comentou.

A Alemanha sofreu na decisão contra o Chile. Levou sufoco da equipe sul-americana até que aproveitou uma falha da zaga e marcou o gol da vitória com Lars Stindl, ainda no primeiro tempo. O resultado, no entanto, coroa a seleção alemã com a melhor campanha do torneio, com quatro vitórias e um empate.

