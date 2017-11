Jô promete ‘fiscalizar’ os corintianos que falarem em título antes da hora

São oito pontos de vantagem para o segundo colocado Grêmio e com possibilidade de ser campeão na quarta-feira que vem, mas alguns jogadores do Corinthians não querem nem ouvir falar sobre a conquista antecipada do título do Campeonato Brasileiro. O atacante Jô afirmou nesta quinta que vai ficar atento e cobrará quem falar que a equipe já é campeã.

“A primeira coisa que eu falo é que ainda não (é campeão). Em casa, eu não deixo a euforia passar na frente. Sabemos que estamos bem próximos, mas lembro que em um momento do campeonato a vantagem nos deixou relaxados. Então qualquer um que passar por mim e dizer que é campeão eu vou ter que dar uma dura porque o futebol nos prega surpresas”, contou o atacante.

O maior desafio para Jô, neste momento, é conseguir controlar a ansiedade e não deixar que o clima de já ganhou tome conta do ambiente da equipe. “É difícil controlar a ansiedade. A gente tem que ir aos poucos, passo a passo e muitos jogadores podem ter o primeiro título brasileiro, então controlar isso é complicado”, explicou.